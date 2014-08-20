TABLE-Japan Hotel REIT Investment-6 MTH results

Aug 20 Japan Hotel REIT Investment Corporation FINANCIAL HIGHLIGHTS (in billions of yen unless specified)
6 months 6 months Year
ended Jun 30, 2014 ended Jun 30, 2013 to Dec 31, 2014
LATEST YEAR-AGO COMPANY
RESULTS RESULTS FORECAST
Revenues 5.50 4.78 12.67
(+15.1 pct ) (+10.4 pct )
Operating 3.01 2.22 7.26
(+35.7 pct ) (+35.3 pct )
Recurring 2.24 1.42 5.50
(+57.5 pct ) (+46.9 pct )
Net 2.23 1.43 5.49
(+56.4 pct ) (+69.9 pct )
EPS 852 yen 615 yen 2,054 yen
Div 2,058 yen
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文