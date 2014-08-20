米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で早期利上げ観測台頭

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［ニューヨーク ２０日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時03分 98*05.00=3.2213% 前営業日終盤 98*08.50=3.2156% １０年債 米東部時間16時03分 99*16.50=2.4299% 前営業日終盤 99*24.00=2.4033% ５年債 米東部時間16時03分 99*30.75=1.6332% 前営業日終盤 100*06.75=1.5804% ２年債 米東部時間15時59分 100*01.50=0.4757% 前営業日終盤 100*04.25=0.4314% ２０日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、１週間ぶりの水準をつけた。午 後発表された７月２９─３０日分の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、労働市 場の速やかな進展を米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が意外と捉えていることが判明。これを 受け、市場で早期利上げ観測が広がった。 Ｔボンド先物９月限 は３／３２安の１３９─２２／３２。 Ｔノート先物９月限 は９．５／３２安の１２５─２９．５／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)
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