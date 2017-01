UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で早期利上げ観測台頭

(レートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*07.00=3.2180% 前営業日終盤 98*08.50=3.2156% 10年債 米東部時間17時05分 99*17.00=2.4281% 前営業日終盤 99*24.00=2.4033% 5年債 米東部時間17時05分 99*31.00=1.6315% 前営業日終盤 100*06.75=1.5804% 2年債 米東部時間16時29分 100*01.50=0.4757% 前営業日終盤 100*04.25=0.4314% 20日の米金融・債券市場では国債利回りが上昇し、1週間ぶりの水準をつけた。午 後発表された7月29─30日分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、労働市 場の速やかな進展を米連邦準備理事会(FRB)が意外と捉えていることが判明。これを 受け、市場で早期利上げ観測が広がった。 ED&Fマン(ニューヨーク)の債券金利・信用トレーディング部長、トム・ディガ ロマ氏は、議事要旨のトーンがタカ派的だったことを受け、早期利上げ観測が台頭したも のの、利上げへの道のりはまだ長いと指摘。「利回りに関しては買いの好機だが、社債の 発行がないことから、資金は今後、国債に向かうことが予想される」と述べた。 指標10年債 は6/32安、利回り2.433%。一時1週間ぶりの高 水準となる2.446%をつけた。 30年債 は2/32安、利回りは3.223%。一時1週間ぶりの高水 準となる3.243%をつけた。 ウクライナ情勢をめぐる不安が一部和らぐ一方で、22日にはイエレンFRB議長が ワイオミング州ジャクソンホールで労働市場について講演する予定となっており、それま では投資家の様子見姿勢が続くとみられている。 Tボンド先物9月限 は3/32安の139─22/32。 Tノート先物9月限 は9.5/32安の125─29.5/32。 <ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.25)