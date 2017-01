アジア通貨動向（21日）＝大半が下落、米ＦＯＭＣ議事要旨や中国製造業指標受け

[シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア新興国通貨は大半が下落。 7月開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨がややタカ派的な内容だったほ か、中国の製造業指標が軟化したことが背景。 インドネシアルピア が軟化。憲法裁はこの日、先月実施された大統領選の結 果について判断を示す見通し。ジョコ・ウィドド氏の勝利が確定するとみられるが、ある 通貨トレーダーは、敗北した元軍高官のプラボウォ・スビアント氏側が納得せず、政情が 不安定化する恐れもあると指摘する。 タイバーツ は0.3%安の1ドル=32.07バーツ。国内銀行がドルのシ ョートカバーを入れたため、8月13日以来の安値となった。ただ、債券・株式市場に海 外から資金が流入する中、バーツを売り渋るムードも漂っている。 マレーシアリンギ もドルへのショートカバーを背景に下落した。 ただ、他の地域に比べ堅調な経済ファンダメンタルズや高い利回りを背景に、アジア 新興国通貨の大半が下げ幅を縮小した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.85 103.75 -0.10 Sing dlr 1.2518 1.2514 -0.03 Taiwan dlr 29.994 30.047 +0.18 Korean won 1023.80 1022.70 -0.11 Baht 32.07 31.96 -0.33 Peso 43.83 43.83 +0.00 Rupiah 11730.00 11698.00 -0.27 Rupee 60.63 60.61 -0.03 Ringgit 3.1710 3.1660 -0.16 Yuan 6.1491 6.1413 -0.13 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.85 105.28 +1.37 Sing dlr 1.2518 1.2632 +0.91 Taiwan dlr 29.994 29.950 -0.15 Korean won 1023.80 1055.40 +3.09 Baht 32.07 32.86 +2.48 Peso 43.83 44.40 +1.29 Rupiah 11730.00 12160.00 +3.67 Rupee 60.63 61.80 +1.93 Ringgit 3.1710 3.2755 +3.30 Yuan 6.1491 6.0539 -1.55