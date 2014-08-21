〔表〕米4年9カ月物インフレ指数連動債入札の最高落札利回りは‐0.281％＝財務省

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［ワシントン ２１日 ロイター］ - 米財務省によると、４年９カ月物インフレ指 数連動債（ＴＩＰＳ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り -0.281％ 平均落札利回り -0.329％ 最低落札利回り -0.400％ 落札価格 103.623896 最高利回り落札比率 52.23％ カバー（応札倍率） 2.48倍 （以下の単位はドル） 落札総額 16,000,008,200 応札総額 39,686,578,200 競争入札 15,975,325,000 非競争入札 24,683,200 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 26,201,000,000 プライマリーディーラー落札 6,423,000,000 直接入札者応札 1,755,000,000 直接入札者落札 560,000,000 間接入札者応札 11,705,895,000 間接入札者落札 8,992,325,000 発行日 2014年8月29日 償還日 2019年4月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828C99
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