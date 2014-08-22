＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２２日―８月２９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２２日（金） 特になし ２５日（月） 0800 独：8月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 108.0 （現況指数） N/A 112.9 （期待指数） N/A 103.4 1345 米：8月総合ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 60.6 （7月改定） 1345 米：8月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 60.8 （7月改定） 1400 米：7月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.425 0.406 ２６─２９日に発表予定 0600 独：7月独輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -1.2 0600 独：7月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 0.4 ２６日（火） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1230 米：7月耐久財受注（商務省） （前月比、％） N/A 1.7 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 1.9 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 3.3 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1300 米：6月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A -0.3 （季調前前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 9.3 1300 米：6月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.4 1400 米：8月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 90.0 90.9 ２７日（水） 0600 独：9月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 9.0 1100 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２８日（木） 0755 独：8月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） N/A -12 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） N/A 6.7 0800 ユーロ圏：7月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 1.5 0900 ユーロ圏：8月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.17 （景況感指数） N/A 102.2 1200 独：8月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.8 （7月改定値） 1230 米：第2・四半期企業利益速報値 （前期比、％） N/A -13.0 （Ｑ1改定） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （8/23までの週、1000件） N/A 298 1230 米：第2・四半期ＧＤＰ改定値 （前期比年率、％） 3.8 4.0 デフレーター N/A 2.0 （速報値） 1400 米：7月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 102.7 （前月比、％） N/A -1.1 ２９日（金） 0900 ユーロ圏：7月失業率（統計局） （％） N/A 11.5 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.3 0.4 （7月改定値） 1230 米：7月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 1345 米：8月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 55.0 52.6 1355 米：8月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） N/A 79.2 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━