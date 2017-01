再送-アジア通貨動向（22日）＝インドネシアルピアが1カ月ぶり高値、大統領選めぐる判決好感

(見出しを修正して再送します) [シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア新興国通貨は、総じて堅調 。なかでも先のインドネシア大統領選挙でのジョコ・ウィドド氏勝利が確定する判決を好 感し、インドネシアルピアがほぼ1カ月ぶり高値をつけている。 インドネシア大統領選をめぐっては、敗北した元軍高官のプラボウォ・スビアント氏 が「大規模な」不正が行われたと主張していたが、憲法裁判所は21日、開票結果は有効 との判断下した。 ルピア は対ドルで0.4%上昇し、7月25日以来の高水準となる1ドル= 1万1635ルピアをつけた。 ジャクソンホール会合でのイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長の講演を控えて 米ドルが軟調となるなか、その他のアジア新興国通貨も概ね上昇。 韓国ウォン やマレーシアリンギ には海外ファンド勢の買いが入っ ている。 ただし、週を通じては、大半が下落。FRBの利上げ時期や中国経済への懸念に圧迫 された。 *0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.75 103.84 +0.09 Sing dlr 1.2486 1.2496 +0.08 Taiwan dlr 29.969 30.052 +0.28 Korean won 1019.30 1023.60 +0.42 Baht 31.87 31.97 +0.31 Peso 43.79 43.83 +0.09 Rupiah 11657.00 11685.00 +0.24 Rupee 60.43 60.67 +0.40 Ringgit 3.1625 3.1720 +0.30 Yuan 6.1590 6.1514 -0.12 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.75 105.28 +1.47 Sing dlr 1.2486 1.2632 +1.17 Taiwan dlr 29.969 29.950 -0.06 Korean won 1019.30 1055.40 +3.54 Baht 31.87 32.86 +3.10 Peso 43.79 44.40 +1.38 Rupiah 11657.00 12160.00 +4.32 Rupee 60.43 61.80 +2.27 Ringgit 3.1625 3.2755 +3.57 Yuan 6.1590 6.0539 -1.71