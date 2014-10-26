UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが5週ぶり減少

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(内容を追加しました) ［２４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１０月２１日までの週）によると、投機筋のドル買い 越しが５週ぶりに減少した。米経済指標の一部が弱かったことを受け、米連邦準備理事会 （ＦＲＢ）の利上げへの期待が縮小した。 ただ、買い越し額は１０週連続で３００億ドルを超えている。 ユーロの売り越しは９月２日以来の高水準となった。ドイツの経済指標が弱かったこ とが背景。 円 21Oct2014 week Prior week Long 26,634 22,839 Short 98,372 123,986 Net -71,738 -101,147 ユーロ 21Oct2014 week Prior week Long 60,188 60,158 Short 219,559 215,500 Net -159,371 -155,342 ポンド 21Oct2014 week Prior week Long 36,567 43,116 Short 41,052 45,953 Net -4,485 -2,837 スイスフラン 21Oct2014 week Prior week Long 7,643 11,113 Short 25,505 28,666 Net -17,862 -17,553 カナダドル 21Oct2014 week Prior week Long 28,837 35,688 Short 50,371 51,855 Net -21,534 -16,167 豪ドル 21Oct2014 week Prior week Long 13,951 14,367 Short 45,460 44,638 Net -31,509 -30,271 メキシコペソ 21Oct2014 week Prior week Long 30,087 39,798 Short 51,211 45,561 Net -21,124 -5,763 ニュージーランドドル 21Oct2014 week Prior week Long 8,526 9,171 Short 10,858 11,555 Net -2,332 -2,384
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