UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝5本、37億3336万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：３７億３０８６万円 販売会社：みずほ証券 世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行 新興国株式セレクトファンド（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行 新興国債券セレクトファンド（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：５０万円（自己設定） 設定額：５０万円 販売会社：三井住友信託銀行 ＭＬＰインデックスファンド（ＳＭＡ専用） 日興アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行