アジア通貨動向（27日）＝総じて上昇、ルピア小幅高

[シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨は総じて上昇。良好な 米経済指標や企業決算を受けて、投資家のリスク志向が強まっている。欧州銀行のストレ ステストで資本不足額が懸念されていたほど膨らまなかったことも支援材料。 インドネシアルピア が上昇。ジョコ・ウィドド大統領が、経済改革に向け実 務型の内閣を発表したことが好感されている。 韓国ウォン は、海外ファンド勢の買いで上昇。先週の韓国電力公社(KE PCO) の株式売り出しに絡む買いも指摘されている。 マレーシアリンギ もドル安を背景に値上がりしている。 今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて警戒感は根強い。ソウルの市場関 係者は「アジア通貨がここからさらに上昇するには、連邦準備理事会(FRB)が利上げ を示唆しないことが条件となる」と述べた。 ウォンは対円で一時0.4%高の1円=9.7291ウォン。10月6日以来の高値 を付けた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.99 108.16 +0.16 Sing dlr 1.2745 1.2755 +0.08 Taiwan dlr 30.380 30.413 +0.11 Korean won 1052.30 1057.50 +0.49 Baht 32.40 32.41 +0.02 Peso 44.75 44.81 +0.13 Rupiah 12057.00 12062.00 +0.04 Rupee 61.21 61.31 +0.16 Ringgit 3.2715 3.2790 +0.23 Yuan 6.1155 6.1172 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.99 105.28 -2.51 Sing dlr 1.2745 1.2632 -0.89 Taiwan dlr 30.380 29.950 -1.42 Korean won 1052.30 1055.40 +0.29 Baht 32.40 32.86 +1.41 Peso 44.75 44.40 -0.79 Rupiah 12057.00 12160.00 +0.85 Rupee 61.21 61.80 +0.96 Ringgit 3.2715 3.2755 +0.12 Yuan 6.1155 6.0539 -1.01