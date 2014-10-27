28日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0805 閣議・閣議後会見 0850 ９月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+0.6％） 1000 参院財政金融委員会 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1325 鉄連会長会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２７日（月） ●海外分● ◇指標 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Oct 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep ◇決算予定 27 Oct AMC Q3 2014 Twitter Inc １０月２８日（火） ●海外分● ◇指標 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:30 米：9月耐久財受注（商務省） 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） ◇休場 ◇決算予定 28 Oct BMO Q3 2014 DuPont 28 Oct AMC Q3 2014 Facebook Inc