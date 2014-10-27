〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.020％、6カ月物は0.055％＝財務省

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［ワシントン ２７日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.020％ 平均落札金利 0.010％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.020％ 落札価格 99.994944 最高利回り落札比率 13.02％ カバー（応札倍率） 4.83倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,225,800 応札総額 115,893,875,800 競争入札 22,843,750,000 非競争入札 369,575,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月30日 償還日 2015年01月29日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.056％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 58.84％ カバー（応札倍率） 4.03倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,065,700 応札総額 121,015,411,700 競争入札 28,741,654,000 非競争入札 282,411,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月30日 償還日 2015年04月30日
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