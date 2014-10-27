米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、弱い米指標やブラジル株急落で逃避買い

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［ニューヨーク ２７日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時38分 101*22.50=3.0376% 前営業日終盤 101*20.50=3.0408% １０年債 米東部時間15時37分 101*00.00=2.2605% 前営業日終盤 100*30.50=2.2658% ５年債 米東部時間15時15分 101*08.00=1.4857% 前営業日終盤 101*07.00=1.4924% ２年債 米東部時間13時46分 100*07.25=0.3816% 前営業日終盤 100*07.00=0.3858% ２７日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。弱い米指標を受けて景 気先行きをめぐる懸念が強まったほか、現職ルセフ大統領の再選を嫌気してブラジル株式 市場が急落したことで、安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 午後の取引で、指標１０年債 は３／３２高。利回りは２．２６０％と、 前週末の２．２７５％から低下した。 Ｔボンド先物１２月限 は８／３２高の１４１─３１／３２。 Ｔノート先物１２月限 は３．５０／３２高の１２７─０４．５０／３２。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (unch)
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