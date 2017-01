UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、弱い米指標やブラジル株急落で逃避買い

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*23.00=3.0368% 前営業日終盤 101*20.50=3.0408% 10年債 米東部時間17時05分 101*00.50=2.2587% 前営業日終盤 100*30.50=2.2658% 5年債 米東部時間17時05分 101*08.00=1.4857% 前営業日終盤 101*07.00=1.4924% 2年債 米東部時間17時05分 100*07.25=0.3816% 前営業日終盤 100*07.00=0.3858% 27日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。弱い米指標を受けて景 気先行きをめぐる懸念が強まったほか、現職ルセフ大統領の再選を嫌気してブラジル株式 市場が急落したことで、安全資産とされる米国債の投資妙味が高まった。 10月の米サービス購買担当者景気指数(PMI)速報値は前月の58.9から57 .3に低下し、4月以来半年ぶりの水準をつけた。 また9月の中古住宅販売仮契約指数は前月比0.3%上昇の105.0と、上昇率は 予想の0.5%に届かなかった。 センター・アクティブ米国債ファンドのポートフォリオマネジャー、カーク・バーネ ビー氏は「世界の投資家の間では、われわれが再びリセッション(景気後退)に陥る、ま たは成長がトレンドを著しく下回るのではとの懸念が一部で出ている」と指摘した。 またこの日は、ブラジルの主要株価指数のボベスパ指数 が一時6.2%急落 、レアル も対ドルで約6年ぶりの安値をつけた。ブラジル経済の減速を招いたと批 判されているルセフ大統領が再選を決めたことで、失望売りが広がった。 午後の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは2.260%と、 前週末の2.275%から低下した。 30年債 は10/32高。利回りは3.038%と、前週末の3.04 6%から低下した。 米連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀はこの日、2036年2月15 日から2044年2月15日に償還を迎える国債を9億3100万ドル買い入れた。 Tボンド先物12月限 は8/32高の141─31/32。 Tノート先物12月限 は3.50/32高の127─04.50/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 17.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (unch)