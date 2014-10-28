（発表者側の申し出）ＮＥＣキャピ 8793.T：14年3月期9カ月連結、当期31.7 %増49.46億円、14年3月期予想15.4 %増50億円

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［東京 ２８日 ロイター］ - 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字
14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 172,190 175,601 230,000
(-1.9 %) (-0.9 %) (+0.3 %) 営業利益（百万円） 16,212 6,582 17,000
(+146.3 %) (-43.0 %) (+86.1 %) 経常利益（百万円） 16,584 6,763 17,000
(+145.2 %) (-42.9 %) (+81.8 %) 当期利益（百万円） 4,946 3,756 5,000
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