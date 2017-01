アジア通貨動向（28日）＝韓国ウォン主導で上昇、ルピアは下落

[シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨は大半が上昇している。弱い米 経済指標を受けたドル安を背景に、韓国ウォン中心に買われている。 一方、インドネシアルピア は対ドルで0.5%下落し、10月17日以来の 安値をつけた。政府が燃料価格の値上げを決めかねていることに投資家の懸念が高まって いる。ジョコ・ウィドド大統領は27日、初の閣議を開いたが、燃料価格の値上げは議論 されなかった。 韓国ウォン は、輸出業者の月末決済需要から買われ、ドルに対して0.3 %上昇し、9月29日以来の高値をつけた。 ウォンは対円 でも上昇し、10月6日以来の高値をつけた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.84 107.82 -0.02 Sing dlr 1.2738 1.2743 +0.04 Taiwan dlr 30.390 30.403 +0.04 Korean won 1049.90 1052.20 +0.22 Baht 32.42 32.45 +0.08 Peso 44.78 44.80 +0.04 Rupiah 12160.00 12110.00 -0.41 Rupee 61.38 61.30 -0.13 Ringgit 3.2760 3.2765 +0.02 Yuan 6.1135 6.1167 +0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.84 105.28 -2.38 Sing dlr 1.2738 1.2632 -0.83 Taiwan dlr 30.390 29.950 -1.45 Korean won 1049.90 1055.40 +0.52 Baht 32.42 32.86 +1.35 Peso 44.78 44.40 -0.86 Rupiah 12160.00 12160.00 +0.00 Rupee 61.38 61.80 +0.68 Ringgit 3.2760 3.2755 -0.02 Yuan 6.1135 6.0539 -0.97