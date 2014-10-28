29日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Wednesday, 29 October, 2014 0850 ９月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+2.2％） 1000 全国財務局長会議 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 主な企業決算 日立、ルネサス、ヤフー、関電、三菱自、東京エレク、任天堂 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２８日（火） ●海外分● ◇指標 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:30 米：9月耐久財受注（商務省） 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札 米：連邦公開市場委員会（２９日まで） ◇決算予定 28 Oct BMO Q3 2014 DuPont 28 Oct AMC Q3 2014 Facebook Inc １０月２９日（水） ●海外分● ◇指標 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント : ブラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日）