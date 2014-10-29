［２９日 ロイター］ - ＊海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Wednesday, 29 October, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント : ブラジル：中銀金利発表 （日本時間３０日朝） 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日） Thursday, 30 October, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント
13:00 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ主催の会議「National Summit on Diversity in the Economics Profession」であいさつ 17:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 30 Oct AMC Q4 2014 Starbucks Q3 VOLKSWAGEN Samsung Electronics
Friday, 31 October, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 1030 流動性供給入札の発行予定額等札結果 1230 １０月国際投資戦略調査 ●海外分● ◇イベント 07:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（南アプレトリア） 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定
◇決算予定 31 Oct BMO Q3 2014 Chevron Corp 31 Oct BMO Q3 2014 Exxon Mobil Corp
Sunday, 02 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 米国・カナダ冬時間に移行 Monday, 03 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
Tuesday, 04 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 03:00 豪中銀理事会（金利発表） 米中間選挙
◇休場 インド
Wednesday, 05 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1130 黒田日銀総裁講演 1245 １０年利付国債の入札結果 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ペルー・リマ） 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp
Thursday, 06 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６，７日分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 10:00 マレーシア：中銀金利発表 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルＦＲＢ理事が講演
会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co
Friday, 07 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 00:05 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 Monday, 10 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 22:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
Tuesday, 11 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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