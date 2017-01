[29日 ロイター] - *海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Wednesday, 29 October, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント : ブラジル:中銀金利発表 (日本時間30日朝) 17:00 米財務省変動利付き2年債入札 17:00 米財務省5年債入札 18:00 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 20:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日) Thursday, 30 October, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント

13:00 イエレン米FRB議長がFRB主催の会議「National Summit on Diversity in the Economics Profession」であいさつ 17:00 米財務省7年債入札

◇決算予定 30 Oct AMC Q4 2014 Starbucks Q3 VOLKSWAGEN Samsung Electronics

Friday, 31 October, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合(10月展望リポート) 1030 流動性供給入札の発行予定額等札結果 1230 10月国際投資戦略調査 ●海外分● ◇イベント 07:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(南アプレトリア) 15:00 メキシコ:中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定

◇決算予定 31 Oct BMO Q3 2014 Chevron Corp 31 Oct BMO Q3 2014 Exxon Mobil Corp

Sunday, 02 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 米国・カナダ冬時間に移行 Monday, 03 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

Tuesday, 04 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 30年利付国債(11月債)の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 03:00 豪中銀理事会(金利発表) 米中間選挙

◇休場 インド

Wednesday, 05 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 10年利付国債の入札発行 1130 黒田日銀総裁講演 1245 10年利付国債の入札結果 1515 10年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演

「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演(ペルー・リマ) 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件

◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp

Thursday, 06 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(10月6,7日分) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 5年利付国債(11月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 10:00 マレーシア:中銀金利発表 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルFRB理事が講演

会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co

Friday, 07 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 00:05 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演

「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 Monday, 10 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 22:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演

Tuesday, 11 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。