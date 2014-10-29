消費税点検会合、11月4日から42人にヒアリング

［東京 ２９日 ロイター］ - 内閣府は２９日、来年１０月の消費税率引き上げの是非を議論するための有識者による点検会合を１１月４日から計５回、首相官邸で開催すると正式発表した。学識経験者や地方自治体の首長、産業界・市場関係者ら計４２人から意見を集める。甘利明特命担当相が同会合について同日午後３時４５分から会見する。
会合開催日は１１月４日、１３日、１４日、１７日、１８日。出席者は以下の通り。
１１月４日（火）１２１５─１４１５
伊藤隆敏 政策研究大学院大学教授
荻上チキ シノドス編集長
加藤淳子 東大大学院教授
河野康子 全国消費者団体連絡会事務局長
古賀伸明 日本労働組合総連合会会長
須田善明 宮城県女川町長
浜田宏一 内閣官房参与、イエール大学名誉教授
三村明夫 日本商工会議所会頭
１１月１３日（木）１０００─１２００
今村聡 日本医師会副会長
大日向雅美 恵泉女学園大学大学院教授
清原慶子 三鷹市長
木暮弘 ＵＡゼンセン常任中央執行委員
白石興二郎 日本新聞協会会長、読売新聞グループ本社社長
山屋理恵 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）インクルいわて理事長
吉川萬里子 全国消費生活相談員協会理事長
吉田大樹 労働・子育てジャーナリスト
１１月１４日（金）１７００─１９００
青柳剛 群馬県建設業協会会長
尾崎正直 高知県知事
小田木真代 高萩市長
岸宏 全国漁業協同組合連合会代表理事会長
針谷了 日本旅館協会会長
萬歳章 全国農業協同組合中央会会長
土方清 日本小売業協会会長
藤田元宏 カスミ社長
松下美紀 松下美紀照明設計事務所社長
１１月１７日（月）１３００─１５００
稲野和利 日本証券業協会会長
上野泰也 みずほ証券チーフマーケットエコノミスト
江夏あかね 野村資本市場研究所主任研究員
片岡剛士 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング主任研究員
末澤豪謙 ＳＭＢＣ日興証券金融財政アナリスト
冨山和彦 経営共創基盤代表取締役
西岡純子 アール・ビー・エス証券チーフエコノミスト
平野信行 全国銀行協会会長、三菱東京ＵＦＪ銀行頭取
深尾光洋 慶應義塾大学商学部教授
１１月１８日（火）１０００─１２００
池史彦 日本自動車工業会会長、ホンダ会長 関根近子 資生堂執行役員常務
武田洋子 三菱総合研究所チーフエコノミスト
中村豊明 日本経済団体連合会税制委員会企画部会長
樋口武男 住宅生産団体連合会会長、大和ハウス工業会長
本田悦朗 内閣官房参与、静岡県立大学教授
山本明弘 全国中小企業団体中央会副会長、全国信用協同組合連合会会長
吉川洋 東京大学大学院教授 (竹本能文)
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