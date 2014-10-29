消費税点検会合、11月4日から42人にヒアリング

［東京 ２９日 ロイター］ - 内閣府は２９日、来年１０月の消費税率引き上げの是非を議論するための有識者による点検会合を１１月４日から計５回、首相官邸で開催すると正式発表した。学識経験者や地方自治体の首長、産業界・市場関係者ら計４２人から意見を集める。甘利明特命担当相が同会合について同日午後３時４５分から会見する。