アジア通貨動向（29日）＝上昇、米ＦＲＢのハト派姿勢期待で

[シンガポール 29日 ロイター] - アジア通貨市場は、大半の通貨が上昇して いる。米連邦準備理事会(FRB)が利上げを急がないとの姿勢を改めて示すとの観測か らドルが下落したことが背景。 韓国ウォン は、国内株の上昇を受け、1カ月ぶり高値をつけた。輸出業 者の月末決済需要が見込まれていることもウォンを支援した。 ただ、朴槿恵大統領が、円安の国内経済への影響に懸念を示したことから、当局介入 に対する警戒感が高まり、ウォンはやや押し戻された。 マレーシアリンギ は、ドル買いポジションの縮小で上昇した。 今回の米連邦公開市場委員会(FOMC)では、資産買入の終了が決定される見通し 。最近の世界経済の減速や国内の低インフレを踏まえ、FRBが早期の利上げを示唆する 可能性は低いとみられている。 韓国ウォンは対ドルで0.4%上昇し、9月26日以来の高値をつけた。対円JPYKR W=Rでは0.2%上昇し、10月6日以来の高値をつけた。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 108.12 108.16 +0.04 Sing dlr 1.2725 1.2720 -0.04 Taiwan dlr 30.365 30.398 +0.11 Korean won 1047.26 1049.70 +0.23 Baht 32.48 32.45 -0.09 Peso 44.70 44.78 +0.17 Rupiah 12153.00 12165.00 +0.10 Rupee 61.30 61.32 +0.03 Ringgit 3.2680 3.2745 +0.20 Yuan 6.1114 6.1133 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 108.12 105.28 -2.63 Sing dlr 1.2725 1.2632 -0.73 Taiwan dlr 30.365 29.950 -1.37 Korean won 1047.26 1055.40 +0.78 Baht 32.48 32.86 +1.17 Peso 44.70 44.40 -0.68 Rupiah 12153.00 12160.00 +0.06 Rupee 61.30 61.80 +0.82 Ringgit 3.2680 3.2755 +0.23 Yuan 6.1114 6.0539 -0.94