30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 30 October, 2014 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 衆院予算委員会集中審議 1000 任天堂経営方針説明会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 主な企業決算 武田、東芝、新日鉄住金、富士フイルム、京セラなど ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月２９日（水） ●海外分● ◇指標 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e ◇イベント : ブラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日） １０月３０日（木） ●海外分● ◇指標 20:00 ＮＺ中銀金利発表 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct ◇イベント 13:00 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ主催の会議「National Summit on Diversity in the Economics Profession」であいさつ 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 30 Oct AMC Q4 2014 Starbucks Q3 VOLKSWAGEN Samsung Electronics