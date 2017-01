30日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 30 October, 2014 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 衆院予算委員会集中審議 1000 任天堂経営方針説明会 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 主な企業決算 武田、東芝、新日鉄住金、富士フイルム、京セラなど ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 10月29日(水) ●海外分● ◇指標 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e ◇イベント : ブラジル:中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き2年債入札 17:00 米財務省5年債入札 18:00 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 20:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日) 10月30日(木) ●海外分● ◇指標 20:00 NZ中銀金利発表 08:55 独雇用統計(連邦雇用庁) Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Oct 12:30 米:第3・四半期GDP速報値(商務省) 13:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Oct ◇イベント 13:00 イエレン米FRB議長がFRB主催の会議「National Summit on Diversity in the Economics Profession」であいさつ 17:00 米財務省7年債入札 ◇決算予定 30 Oct AMC Q4 2014 Starbucks Q3 VOLKSWAGEN Samsung Electronics