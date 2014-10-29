〔表〕米2年物ＦＲＮ入札の最高マージンは0.053％＝財務省

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［ワシントン ２９日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.053％ 平均マージン 0.050％ 最低マージン 0.035％ 落札価格 100.000000 最高利回り落札比率 10.62％ カバー（応札倍率） 3.58倍 （単位：ドル） 落札総額 15,000,191,100 応札総額 53,652,923,100 競争入札 14,981,768,000 非競争入札 18,423,100 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 43,240,000,000 プライマリーディーラー落札 7,506,645,000 直接入札者応札 1,500,000,000 直接入札者落札 500,000,000 間接入札者応札 8,894,500,000 間接入札者落札 6,975,123,000 発行日 2014年10月31日 償還日 2016年10月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828F70
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