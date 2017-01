UPDATE 2-米金融・債券市場＝10年債利回り3週間ぶり高水準、ＱＥ３終了で

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*12.50=3.0534% 前営業日終盤 101*00.50=3.0726% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.00=2.3210% 前営業日終盤 100*21.00=2.2996% 5年債 米東部時間17時05分 100*24.25=1.5891% 前営業日終盤 101*03.00=1.5184% 2年債 米東部時間17時05分 99*24.75=0.4890% 前営業日終盤 100*06.25=0.3978% 29日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが3週間ぶりの高水準に達した 。米連邦準備理事会(FRB)は同日発表した連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、 量的緩和第3弾(QE3)の終了を決定し、米経済は引き続き回復軌道に乗っているとの 見解を示した。 FOMC声明が、市場参加者の予想よりも楽観的な内容となったことで、2年債利回 りも上昇し、1日としては2011年初め以来の大幅な伸びを記録した。 終盤、10年債 は10/32安、利回りは2.321%。FOMC声明 を受け、同利回りは一時3週間ぶりの水準となる2.362%に上昇した。 10年債利回りは過去7営業日中6営業日上昇しており、FOMC声明で示された景 気判断は、市場参加者の景気に対する明るい見方を支える格好となった。 FRBは声明で、労働市場をめぐる判断を強めるとともに、金利政策については、資 産買い入れ終了後も「相当な期間(considerable time)」事実上のゼロ金利を維持する 方針を確認した。 CRTキャピタルの政府債戦略主任、デイビッド・アダー氏はFOMC声明が「労働 市場や家計支出に明るい見方を示し、以前より幾分楽観的な内容となった」としつつも、 エネルギー価格下落を踏まえ、インフレ率が引き続き問題視されると指摘した。 30年債利回り も一時3週間ぶり高水準をつけた。その後押し戻され、 終盤は3.041%付近で推移した。トレーダーは、主要なテクニカル水準でショートカ バーが入ったと指摘した。 2年債 は3/32安、利回りは0.489%。一時0.493%まで上昇 した。 バークレイズはリサーチノートで、FOMC声明は2015年半ばの利上げ開始見通 しと一致する内容になったと指摘。同社の首席米国エコノミスト、ディーン・マキ氏は「 声明は、FRBが労働市場の進展に応じて、引き締めサイクルを進めていくことを強調し た。そのプロセスを阻む阻害要因は、労働市場の改善を遅らせるような外的要因のみだろ う」と述べた。 Tボンド先物12月限 は5/32安の141─12/32。 Tノート先物12月限 は16/32安の126─14.5/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-4.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)