アジア通貨動向（30日）＝総じて下落、米ＦＯＭＣ声明受け

[シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨市場は総じて軟調。連邦公開市 場委員会(FOMC)の声明で、予想よりもタカ派色の強い見解が示されたことが圧迫材 料となった。 韓国ウォン は、海外ファンド勢の利益確定売りに押され、下げが目立って いる。ただ、輸出業者の月末決済需要でやや持ち直している。 インドネシアルピア は輸入業者のドル買いで下落。 マレーシアリンギ も国債価格の下げを受けて下落し、7カ月ぶりの安値をつ けた。 アジア通貨は今週に入り、米連邦準備理事会(FRB)が利上げを急がない姿勢を示 すとの期待から上昇していた。FRBは、政策金利を相当な期間(for a considerable t ime)維持する方針を再度示したが、投資家は景気見通しが予想よりもタカ派的と受け止 めた。 *0435GMT(日本時間午後1時35)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 109.02 108.90 -0.11 Sing dlr 1.2776 1.2780 +0.03 Taiwan dlr 30.381 30.376 -0.02 Korean won 1053.01 1047.30 -0.54 Baht 32.56 32.46 -0.29 Peso 44.89 44.72 -0.39 Rupiah 12125.00 12075.00 -0.41 Rupee 61.41 61.35 -0.10 Ringgit 3.2870 3.2725 -0.44 Yuan 6.1140 6.1112 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.02 105.28 -3.44 Sing dlr 1.2776 1.2632 -1.13 Taiwan dlr 30.381 29.950 -1.42 Korean won 1053.01 1055.40 +0.23 Baht 32.56 32.86 +0.94 Peso 44.89 44.40 -1.10 Rupiah 12125.00 12160.00 +0.29 Rupee 61.41 61.80 +0.64 Ringgit 3.2870 3.2755 -0.35 Yuan 6.1140 6.0539 -0.98