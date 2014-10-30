31日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 31 October, 2014 0800 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合 0830 9月全国・10月東京都区部消費者物価指数 0830 9月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：1.09倍） 0830 9月労働力調査・完全失業率（総務省）（予測中央値：3.6％） 0830 9月家計調査・実質消費支出（総務省）（予測中央値：‐4.3％） 1030 流動性供給入札の発行予定額等札結果 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 9月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-17.5％） 1500 日銀展望リポート 1530 黒田日銀総裁会見 主な企業決算 シャープ、富士重、マツダ、日航、村田製、アサヒＧＨＤ ＴＤＫ、ソニー、ドコモ、ＫＤＤＩ、パナソニック、東電 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月３０日（木） ●海外分● ◇指標 20:00 ＮＺ中銀金利発表 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct ◇イベント 13:00 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ主催の会議「National Summit on Diversity in the Economics Profession」であいさつ 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 30 Oct AMC Q4 2014 Starbucks Q3 VOLKSWAGEN Samsung Electronics １０月３１日（金） ●海外分● ◇指標 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q3 00:30 台湾：第3・四半期ＧＤＰ 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Oct 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Sep 12:30 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 12:30 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 13:45 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 ◇イベント 07:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（南アプレトリア） 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定 ◇決算予定 31 Oct BMO Q3 2014 Chevron Corp 31 Oct BMO Q3 2014 Exxon Mobil Corp