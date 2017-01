31日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 31 October, 2014 0800 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合 0830 9月全国・10月東京都区部消費者物価指数 0830 9月有効求人倍率(厚生労働省)(予測中央値:1.09倍) 0830 9月労働力調査・完全失業率(総務省)(予測中央値:3.6%) 0830 9月家計調査・実質消費支出(総務省)(予測中央値:‐4.3%) 1030 流動性供給入札の発行予定額等札結果 1230 日本:10月国際投資戦略調査 1400 9月住宅着工戸数(国交省) (予測中央値:前年比-17.5%) 1500 日銀展望リポート 1530 黒田日銀総裁会見 主な企業決算 シャープ、富士重、マツダ、日航、村田製、アサヒGHD TDK、ソニー、ドコモ、KDDI、パナソニック、東電 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 10月30日(木) ●海外分● ◇指標 20:00 NZ中銀金利発表 08:55 独雇用統計(連邦雇用庁) Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Oct 12:30 米:第3・四半期GDP速報値(商務省) 13:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Oct ◇イベント 13:00 イエレン米FRB議長がFRB主催の会議「National Summit on Diversity in the Economics Profession」であいさつ 17:00 米財務省7年債入札 ◇決算予定 30 Oct AMC Q4 2014 Starbucks Q3 VOLKSWAGEN Samsung Electronics 10月31日(金) ●海外分● ◇指標 00:30 豪PPI(連邦統計局) Q3 00:30 台湾:第3・四半期GDP 07:45 仏消費支出(INSEE) Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局) Oct 10:00 ユーロ圏失業率(統計局) Sep 12:30 米:第3・四半期雇用コスト指数(労働省) 12:30 米:9月個人所得・消費支出(商務省) 13:45 米:10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米:10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 ◇イベント 07:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(南アプレトリア) 15:00 メキシコ:中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定 ◇決算予定 31 Oct BMO Q3 2014 Chevron Corp 31 Oct BMO Q3 2014 Exxon Mobil Corp