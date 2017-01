訂正-米金融・債券市場＝価格上げ幅縮小、ＧＰＩＦ日本株配分引き上げとの報道受け

(第4段落の「ドルが対ドルで」を「ドルが対円で」に訂正します) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30日の米金融・債券市場では、国債価格 がやや上昇した。ただ、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が日本国債 への資産配分を引き下げ日本株を引き上げるとの報道を受け、米国債価格は上げ幅を縮小 した。 この日の米7年債入札で、最高落札利回りが2.018%と、予想を約1ベーシスポ イント(bp)上回ったことも、国債価格が上昇幅を切り下げる一因となった。 日本経済新聞は、GPIFが現金など短期資産を除く運用資産のうち、国内債券を現 行の約6割から中長期的に35%に下げる一方、国内株式を25%に上げる見通しと報道 。 これを受け、ドルが対円(訂正)で上昇、日経先物のほか、米株式市場でS&P総合 500種 も上昇した。 クレディ・アグリコルの世界金利戦略部門責任者、デビッド・キーブル氏は、GPI Fが日本株への投資配分を引き上げるとの報道を受け、「市場は『リスクオン』モードに 入った」としている。 終盤の取引で10年債 は3/32高、利回りは2.310%で推移して いる。30年債 は4/32高、利回りは3.041%。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+1.00)