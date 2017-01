UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上げ幅縮小、ＧＰＩＦ日本株配分引き上げとの報道受け

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*16.00=3.0479% 前営業日終盤 101*12.50=3.0534% 10年債 米東部時間17時05分 100*18.50=2.3085% 前営業日終盤 100*15.00=2.3210% 5年債 米東部時間17時05分 99*20.25=1.5767% 前営業日終盤 (N/A) 2年債 米東部時間17時05分 99*25.50=0.4772% 前営業日終盤 99*24.75=0.4890% 30日の米金融・債券市場では、国債価格がやや上昇した。ただ、日本の年金積立金 管理運用独立行政法人(GPIF)が日本国債への資産配分を引き下げ日本株を引き上げ るとの報道を受け、米国債価格は上げ幅を縮小した。 この日の米7年債入札は、応札倍率が2.42倍と前年11月以来の低水準となるな ど低調。最高落札利回りが2.018%と、予想を約1ベーシスポイント(bp)上回っ たことも、国債価格が上昇幅を切り下げる一因となった。 日本経済新聞は、GPIFが現金など短期資産を除く運用資産のうち、国内債券を現 行の約6割から中長期的に35%に下げる一方、国内株式を25%に上げる見通しと報道 。これを受け、ドルが対円で上昇、日経先物のほか、米株式市場でS&P総合500種<. SPX>も上昇した。 クレディ・アグリコルの世界金利戦略部門責任者、デビッド・キーブル氏は、GPI Fが日本株への投資配分を引き上げるとの報道を受け、「市場は『リスクオン』モードに 入った」としている。 朝方発表された第3・四半期の米国内総生産(GDP)速報値は、季節調整後の年率 換算で前期比3.5%増と、予想の3.0%を上回った。ただ、ED&Fマンの金利・信 用取引部門責任者、トム・デガロマ氏は「GDP統計の結果にかかわらず、米連邦準備理 事会(FRB)の利上げはまだ先のことになる」としている。 ただ、FRBが来年には利上げ開始に踏み切るとの見通しから、この日の取引では長 期債の価格が短期債よりも大きく上昇。 終盤の取引で10年債 は3/32高、利回りは2.310%、30年債 は4/32高、利回りは3.041%となったのに対し、2年債、3年債、 5年債はおおむね横ばいで推移した。 Tボンド先物12月限 は6/32高の141─18/32。 Tノート先物12月限 は5.5/32高の126─20/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+1.00)