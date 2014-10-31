UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝8本、209億8474万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ外貨建て日本社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─１０ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：１７億９０７２万円 販売会社：大和証券 日本の未来図（米ドル投資型）／（円投資型） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：（米ドル投資型）１６億４６５６万円／（円投資型）１０億１２９９万円 販売会社：ひろぎんウツミ屋証券 エネルギー関連日本株オープン＜愛称：エネルギーチャンス＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：２０００億円 設定額：２９億９３５３万円 販売会社：東洋証券 パインブリッジ日本金融機関証券ファンド２０１４─１０ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１２０億円 設定額：１３億１８２５万円 販売会社：北洋銀行 あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：たんはい＞ あおぞら投信 設定上限額：各３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）５７９０万円／（為替ヘッジなし） １億８９０９万円 販売会社：あおぞら銀行 生活基盤関連株式ファンド ＜愛称：ゆうゆう街道＞ 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：１１９億７５６６万円 販売会社：みずほ証券