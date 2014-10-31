［３１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 31 October, 2014 ●国内● All Day 日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） ●海外分● ◇イベント 07:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（南アプレトリア） 11:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加（南アプレトリア） 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定
◇決算予定 31 Oct BMO Q3 2014 Chevron Corp 31 Oct BMO Q3 2014 Exxon Mobil Corp
Sunday, 02 November, 2014 ●海外分● 米国・カナダ冬時間に移行 Monday, 03 November, 2014 ●海外分● ◇イベント 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
Tuesday, 04 November, 2014 ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 米中間選挙 ◇休場 インド
Wednesday, 05 November, 2014 ●国内● 0850 １０月マネタリーベース（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 １０年利付国債の入札発行 1130 黒田日銀総裁講演 1245 １０年利付国債の入札結果 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ペルー・リマ） 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp
Thursday, 06 November, 2014 ●国内● 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６，７日分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇イベント 10:00 マレーシア：中銀金利発表 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルＦＲＢ理事が講演
会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co Nov 06 Lenovo Group 0992.HK 6-mth results
Friday, 07 November, 2014 ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 00:05 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演
「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ
Saturday, 08 November, 2014 ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（北京）１０日まで Monday, 10 November, 2014 ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（北京）最終日 18:00 米財務省３年債入札 22:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
Tuesday, 11 November, 2014 ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 10月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） ●海外分● ◇休場 米：ベテランズデー（債券市場は休場） Wednesday, 12 November, 2014 ●海外分● ◇イベント 08:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） 18:00 米財務省１０年債入札
◇決算予定 Nov 12 Tencent Holdings 0700.HK 9-mth results 12 Nov AMC Q1 2015 Cisco Systems Inc
Thursday, 13 November, 2014 ●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 Nov 韓国：中銀金利発表 Nov Ｇ２０財務相会議（豪ブリスベーン、１５日まで） 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札
◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Friday, 14 November, 2014 ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 11月ロイター企業調査 1530 10月投信概況 Saturday, 15 November, 2014 ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン １６日まで）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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