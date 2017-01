アジア通貨動向（31日）＝上昇、米経済の成長期待で

[シンガポール 31日 ロイター] - 31日のアジア通貨市場は堅調。米国での 利上げが予想より早くなるとの見方が出ているものの、米国経済の成長期待からアジア通 貨は月ベースでも上昇となりそうだ。 インドネシアルピア は上昇。今週財務相に就任したバンバン・ブロジョネゴ ロ氏が、今年の財政赤字は法で定められている3%の上限を超えないとの見通しを示した 。 インドルピー は0.6%高。経済改革への期待から資金の流入が増えている ことが背景とみられる。 台湾ドル は0.2%高、フィリピンペソ は0.1%高となった。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.34 109.22 -0.11 Sing dlr 1.2778 1.2777 -0.01 Taiwan dlr 30.372 30.402 +0.10 Korean won 1057.00 1055.50 -0.14 Baht 32.47 32.57 +0.30 Peso 44.82 44.90 +0.18 Rupiah 12081.00 12120.00 +0.32 Rupee 61.38 61.45 +0.12 Ringgit 3.2820 3.2875 +0.17 Yuan 6.1098 6.1159 +0.10 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 109.34 105.28 -3.72 Sing dlr 1.2778 1.2632 -1.14 Taiwan dlr 30.372 29.950 -1.39 Korean won 1057.00 1055.40 -0.15 Baht 32.47 32.86 +1.21 Peso 44.82 44.40 -0.95 Rupiah 12081.00 12160.00 +0.65 Rupee 61.38 61.80 +0.69 Ringgit 3.2820 3.2755 -0.20 Yuan 6.1098 6.0539 -0.91