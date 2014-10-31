再送-4日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Tuesday, 04 November, 2014 0825 閣議、閣議後会見 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1215 今後の経済財政動向などについての有識者会合 主な企業決算 ソフトバンク、日産 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月１日（土） ●海外分● ◇指標 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct １１月２日（日） ●海外分● ◇指標 ◇イベント 米国・カナダ冬時間に移行 １１月３日（月） ●海外分● ◇指標 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Oct 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Oct 05:00 米自動車販売台数 Oct 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Oct [FRRPMI=ECI ] 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Oct 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct 15:00 米建設支出（商務省） Sep ◇イベント 14:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 １１月４日（火） ●海外分● ◇指標 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Sep 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Sep 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Sep 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米貿易収支（商務省） Sep 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米製造業新規受注（商務省） Sep 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Sep ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 米中間選挙 ◇休場 インド