米金融・債券市場＝国債価格下落、好調な米経済指標でリスク選好

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*04.50=3.0662% 前営業日終盤 101*16.00=3.0479% 10年債 米東部時間17時05分 100*11.00=2.3353% 前営業日終盤 100*18.50=2.3085% 5年債 米東部時間17時05分 99*15.25=1.6095% 前営業日終盤 99*20.25=1.5767% 2年債 米東部時間17時05分 99*24.25=0.4974% 前営業日終盤 99*25.50=0.4772% 31日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。米経済指標が好調だったこと で楽観的な見方が高まり、安全資産と見なされる米国債に売りが出た。 前日の取引時間中に日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が日本国債 への資産配分を引き下げ日本株を引き上げるとの報道を受け、リスク選好度が高まってい たが、この日は日銀が市場予想に反して追加緩和を決定したことを受け、世界的にリスク 選好の流れが加速した。 こうしたなか朝方発表された一連の米経済指標のうち、第3・四半期の雇用コスト統 計で賃金が2008年以来約6年ぶりの大幅な伸びを記録、米国債に対する売りが加速し た。 9月の個人所得・支出統計では消費支出が前月比0.2%減と8カ月ぶりに減少に転 じたものの、ロイター/ミシガン大学発表の10月の米消費者信頼感指数(確報値)は2 007年7月以来7年3カ月ぶりの高水準となるなど、好調さが目立った。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券トレーディング部門のデビッド・コード 氏は、「米経済は改善している。米連邦準備理事会(FRB)でさえも連邦公開市場委員 会(FOMC)声明で確認している」と述べた。 終盤の取引で10年債 は8/32安、利回りは2.335%で推移、3 0年債 は15/32安、利回りは3.059%となった。 MDサスのプレジデント、ヒュー・ラムレ氏は、10年債利回りについて「FRBが 利上げを実施すると明確なシグナルを発するまで、20─25ベーシスポイントの範囲内 での動きとなる」としている。 Tボンド先物12月限 は15/32安の141─3/32。 Tノート先物12月限 は8.5/32安の126─11.5/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.75)