アジア通貨動向（3日）＝総じて下落、円安・中国成長懸念が重し

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨市場は総じて下落。先週末 の日銀の追加金融緩和を受けた円の一段安や、中国景気の鈍化を示す最新の経済指標がア ジア通貨の重しとなった。 マレーシアリンギ は一時0.7%安の1ドル=3.3135リンギと、2 月14日以来の安値を付けた。9月に海外勢が債券保有高を減らしたことを示すデータが 嫌気された。 韓国ウォン は対ドルで7カ月ぶり安値をつけた。当局が対円でのウォン高 抑制に向けて介入するとの警戒感が強まった。 韓国銀行(中央銀行)は、円/ウォン相場の動向を監視し、市場での群集行動を防ぐ 意向を表明した。 インドネシアルピア は、製造業購買担当者景気指数(PMI)が拡大・縮小 の節目となる50を割り込んで低下したことを受け、値を下げた。 *0800GMT(日本時間午後5時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.73 112.31 -0.37 Sing dlr 1.2865 1.2863 -0.02 Taiwan dlr 30.488 30.478 -0.03 Korean won 1072.39 1068.50 -0.36 Baht 32.60 32.56 -0.11 Peso 44.90 44.88 -0.04 Rupiah 12105.00 12080.00 -0.21 Rupee 61.39 61.40 +0.02 Ringgit 3.3115 3.2893 -0.67 Yuan 6.1173 6.1135 -0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.73 105.28 -6.61 Sing dlr 1.2865 1.2632 -1.81 Taiwan dlr 30.488 29.950 -1.76 Korean won 1072.39 1055.40 -1.58 Baht 32.60 32.86 +0.81 Peso 44.90 44.40 -1.12 Rupiah 12105.00 12160.00 +0.45 Rupee 61.39 61.80 +0.68 Ringgit 3.3115 3.2755 -1.09 Yuan 6.1173 6.0539 -1.04