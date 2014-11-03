UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越し増　ＦＯＭＣ声明で先高感

(内容を追加しました。) ［３日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組（１０月２８日までの週）によると、投機筋のドル買い越 し額が４１２億ドルから４２３億９０００万ドルに増加した。４００億ドルを上回るのは ４週連続。 先週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が米 経済の先行きに自信を示したことで、ドルへの楽観的な見方が一層強まった。 一方、ユーロはネットでのショート幅が前週の１５万９３７１枚から１６万５７０７ 枚に増え、２０１２年７月以来の高水準となった。デフレ懸念がユーロの売り要因になっ ている。 詳細は以下の通り。 円 28Oct2014 week Prior week Long 23883 26,634 Short 91282 98,372 Net -67399 -71,738 ユーロ 28Oct2014 week Prior week Long 59054 60,188 Short 224761 219,559 Net -165707 -159,371 ポンド 28Oct2014 week Prior week Long 40718 36,567 Short 46965 41,052 Net -6247 -4,485 スイスフラン 28Oct2014 week Prior week Long 6887 7,643 Short 27170 25,505 Net -20283 -17,862 カナダドル 28Oct2014 week Prior week Long 26093 28,837 Short 47498 50,371 Net -21405 -21,534 豪ドル 28Oct2014 week Prior week Long 17446 13,951 Short 51297 45,460 Net -33851 -31,509 メキシコペソ 28Oct2014 week Prior week Long 26832 30,087 Short 53675 51,211 Net -26843 -21,124 ニュージーランドドル 28Oct2014 week Prior week Long 8506 8,526 Short 12404 10,858 Net -3898 -2,332