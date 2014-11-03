〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.020％、6カ月物は0.060％＝財務省

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［ワシントン ３日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.020％ 平均落札金利 0.010％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.020％ 落札価格 99.994944 最高利回り落札比率 24.96％ カバー（応札倍率） 4.67倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,583,000 応札総額 112,044,263,000 競争入札 23,555,320,000 非競争入札 345,263,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年11月06日 償還日 2015年02月05日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.060％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.061％ 落札価格 99.969667 最高利回り落札比率 9.19％ カバー（応札倍率） 4.19倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,527,300 応札総額 125,759,730,800 競争入札 29,205,498,500 非競争入札 319,028,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年11月06日 償還日 2015年05月07日
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