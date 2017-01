米金融・債券市場＝国債利回り上昇、前向きなＩＳＭ製造業統計で

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時53分 101*03.50=3.0678% 前営業日終盤 101*04.50=3.0662% 10年債 米東部時間15時46分 100*07.50=2.3478% 前営業日終盤 100*11.00=2.3353% 5年債 米東部時間15時50分 99*11.75=1.6326% 前営業日終盤 99*15.25=1.6095% 2年債 米東部時間15時32分 99*23.00=0.5173% 前営業日終盤 99*24.25=0.4974% 3日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。10年債利回りは一時約3週間ぶ りの高水準をつけた。10月の米供給管理協会(ISM)製造業統計は前向きな内容とな り、今四半期の経済の底堅さを示唆した。 Tボンド先物12月限 は1/32安の141─02/32。 Tノート先物12月限 は3/32安の126─08.50/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-0.50)