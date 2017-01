UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、前向きなＩＳＭ製造業統計で

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*04.00=3.0670% 前営業日終盤 101*04.50=3.0662% 10年債 米東部時間17時05分 100*08.00=2.3460% 前営業日終盤 100*11.00=2.3353% 5年債 米東部時間17時05分 99*12.00=1.6309% 前営業日終盤 99*15.25=1.6095% 2年債 米東部時間17時02分 99*23.00=0.5173% 前営業日終盤 99*24.25=0.4974% 3日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。10年債利回りは一時約3週間ぶ りの高水準をつけた。10月の米供給管理協会(ISM)製造業統計は前向きな内容とな り、今四半期の経済の底堅さを示唆した。 10月のISM製造業景気指数は59.0となり、前月の56.6から上昇。56. 2への低下を見込んだ市場予想に反し、3年半ぶりの高水準となった。内訳では雇用が5 5.5と前月の54.6から上昇したほか、新規受注も65.8で60.0から上がった 。 サントラスト・プライベート・ウエルスマネジメント(フロリダ州)の債券ストラテ ジスト、アンドリュー・リッチマン氏は、製造業セクターはかなりしっかりと拡大してお り、将来的な金利上昇バイアスが見受けられると述べた。 10年債 利回りは一時2.384%と約3週間ぶりの高水準をつけた。 その後は前週末から1.6ベーシスポイント(bp)上昇し2.351%。 こうしたなか、9月の建設支出は前月比0.4%減と2カ月連続のマイナスとなり、 ISMによる影響を抑えた。全般的には4日投開票の中間選挙や7日の雇用統計を控え、 積極的な取引はみられなかったという。 Tボンド先物12月限 は1/32安の141─02/32。 Tノート先物12月限 は3/32安の126─08.50/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-0.50)