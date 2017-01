ロイター（米）国際分散投資戦略10月調査＝株式比率、5カ月連続で低下

[バンガロール 31日 ロイター] - ロイターが米国の機関投資家を対象に実施した10月の国際 分散投資戦略調査では、株式の推奨保有比率が5カ月連続で低下した。一方、米連邦準備理事会(FRB) が資産買い入れの終了を発表したにもかかわらず、債券の保有比率は上昇した。 株式全体の推奨保有比率は55.0%で、前月の55.9%から低下。債券比率は前月の34.2%か ら上昇し、35.3%となった。キャッシュ比率は5.1%と、金融危機以来の高水準。 レッグ・メイソン・グローバル・アセット・マネジメントのポートフォリオ・マネジャー、ウェイン・ リン氏は「米国での資産買い入れの終了と今後の金利上昇により、株式市場にはボラティリティが戻ってき た。金融政策の変化が完全に消化されるまで、当社は債券に対し株式をややアンダーウエートにしている」 と述べた。 S&P総合500種指数 は上半期に8%下落した。 10月は資産価格が大幅下落し、1月以来の下げとなった。原油価格は1バレル=81ドル近辺を付け 、23営業日で15%下落した。 調査は10月15―31日に米国の機関投資家12社を対象に行った。 調査の詳細は以下の通り。 <アセット・アロケーション>[%] Equity Bonds Cash Prop Alt Oct'14 55.0 35.3 5.1 1.7 3.0 Sep 55.9 34.2 5.0 1.5 3.4 Aug 56.1 34.1 4.9 1.5 3.4 July 56.1 34.1 4.9 1.5 3.4 June 56.2 34.1 4.7 1.5 3.5 May 56.5 34.6 4.0 1.5 3.5 Apr 56.3 34.8 4.0 1.4 3.5 Mar 56.0 35.3 4.1 1.3 3.3 Feb 56.2 35.5 3.7 1.3 3.3 Jan'14 56.4 35.2 3.8 1.2 3.3 Dec 56.3 35.2 4.1 1.2 3.2 Nov 56.4 35.1 3.8 1.3 3.6 Oct 55.9 35.6 3.8 1.2 3.5 <グローバル・エクイティ・ファンド・アロケーション>[%] US/ EURO EMG. JAPAN ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP EX-JP AM MDEST OTHERS Oct'14 72.3 3.7 12.0 2.6 3.9 2.7 1.5 0.8 0.6 Sep 70.0 4.0 13.0 3.0 3.8 2.9 1.6 0.9 0.9 Aug 69.7 4.0 13.3 2.9 3.9 2.8 1.6 0.9 0.9 July 69.6 4.0 13.3 3.1 3.7 2.9 1.5 0.9 1.0 June 67.5 4.0 13.9 3.2 4.3 3.7 1.6 0.8 1.1 May 66.0 3.7 15.3 2.8 4.6 4.0 1.5 0.7 1.4 Apr 66.2 3.8 15.4 2.7 4.7 4.1 1.5 0.7 1.0 Mar 67.2 3.8 14.7 2.6 4.6 4.0 1.5 0.7 0.9 Feb 66.8 3.8 15.2 2.5 4.6 3.9 1.5 0.7 0.9 Jan'14 66.3 4.0 14.6 2.6 4.9 4.1 1.5 0.7 1.3 Dec 66.8 3.4 14.3 3.4 4.9 4.0 1.5 0.7 1.1 Nov 67.4 4.1 13.9 2.6 4.8 4.1 1.5 0.7 1.0 Oct 67.4 4.1 14.2 2.1 4.9 4.2 1.5 0.7 1.0 <グローバル・ボンド・ファンド・アロケーション>[%] US/ EURO EMG. ASIA LAT AFR & CAN UK ZONE EURP JAPAN EX-JP AM MDEST OTHERS Oct'14 69.1 3.2 12.6 3.0 7.4 2.2 1.5 0.8 0.1 Sep 71.4 2.8 12.2 4.2 3.8 2.8 1.8 0.9 0.1 Aug 71.4 2.8 10.9 4.2 3.7 2.9 1.8 0.9 1.5 July 71.9 2.8 10.6 4.2 3.3 3.0 1.9 0.9 1.5 June 71.6 2.9 10.5 4.2 3.2 3.0 2.0 0.9 1.7 May 66.8 3.3 13.1 3.7 6.6 2.6 1.7 0.8 1.5 Apr 67.0 3.3 13.1 3.5 6.6 2.6 1.8 0.8 1.5 Mar 66.4 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.9 0.8 1.5 Feb 66.5 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.9 0.8 1.5 Jan'14 66.8 4.1 13.2 3.0 7.0 2.2 1.8 0.8 1.3 Dec 66.4 4.1 13.3 3.0 7.0 2.2 1.8 0.8 1.5 Nov 64.8 4.4 13.4 3.1 7.0 3.0 1.8 0.7 1.5 Oct 66.6 4.1 12.7 3.5 7.0 2.2 1.8 0.8 1.4 <債券ポートフォリオの内訳>[%] Govt. Inv High Other Sec Grade Yield Credit Oct'14 40.1 37.8 9.6 12.5 Sep 41.3 33.4 11.0 14.3 Aug 41.4 33.1 11.2 14.3 July 40.6 33.9 11.2 14.4 June 40.4 34.0 11.2 14.4 May 43.3 32.5 11.1 13.1 Apr 42.8 32.2 12.3 12.8 March 45.3 31.0 10.7 13.0 Feb 45.1 30.9 10.9 13.1 Jan'14 44.8 31.0 11.1 13.1 Dec 44.6 31.3 11.0 13.1 Nov 44.5 30.3 11.2 14.1 Oct 44.4 30.5 11.5 13.6 <各資産の投資ウエート> [最もアンダーウエート=マイナス3、中立=0、最もオーバーウエート=プラス3] Equity Bonds Cash Prop Alt Oct'14 1.4 -1.3 0.0 0.6 0.1 Sep 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 Aug 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 July 1.7 -1.7 0.0 0.4 0.2 June 1.7 -1.7 -0.1 0.3 0.4 May 1.2 -1.3 -0.1 0.3 0.4 Apr 1.2 -1.3 -0.1 0.1 0.4 Mar 1.3 -1.2 -0.1 0.0 0.4 Feb 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Jan'14 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Dec 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.3 Nov 1.3 -1.2 -0.2 0.0 0.4 Oct 1.3 -1.1 -0.2 0.0 0.4