アジア通貨動向（4日）＝軟調、追加緩和観測で韓国ウォンが約7カ月ぶり安値

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨は総じて軟調。予想を下回 るインフレ統計を受けた追加緩和観測で韓国ウォン が7カ月超ぶりの低水準を 付けている。 崔ギョン煥(チェ・ギョンファン)企画財政相が円安の影響に対する懸念を示したこ とも圧迫材料。同相は、円安に伴う複数のシナリオに応じた措置を政府が検討していると 述べた。 ウォンは0.9%安の1ドル=1082.0ウォンまで下げ3月24日以来のウォン 安水準をつけた。 10月の消費者物価指数(CPI)は前年比1.2%上昇。3カ月ぶりに上昇ペース が加速したが、市場予想には届かなかった。 SEBのアジア戦略責任者ショーン・ヨコタ氏は、韓国中銀が年内に追加利下げする との見方を示した。 マレーシアリンギ は0.4%下落し2月11日以来の低水準となる1ドル= 3.3300リンギを付けた。原油価格下落がパーム油の主要輸出国である同国経済のフ ァンダメンタルズを弱めると懸念されている。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.47 114.04 +0.50 Sing dlr 1.2895 1.2915 +0.16 Taiwan dlr 30.492 30.488 -0.01 Korean won 1078.71 1072.60 -0.57 Baht 32.65 32.60 -0.16 Peso 44.92 44.90 -0.04 Rupiah 12117.00 12105.00 -0.10 *Rupee 61.40 61.40 0.00 Ringgit 3.3240 3.3175 -0.20 Yuan 6.1172 6.1183 +0.02 * インド市場は祝日で休場。 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.47 105.28 -7.22 Sing dlr 1.2895 1.2632 -2.04 Taiwan dlr 30.492 29.950 -1.78 Korean won 1078.71 1055.40 -2.16 Baht 32.65 32.86 +0.64 Peso 44.92 44.40 -1.17 Rupiah 12117.00 12160.00 +0.35 Rupee 61.40 61.80 +0.65 Ringgit 3.3240 3.2755 -1.46 Yuan 6.1172 6.0539 -1.03