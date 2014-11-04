5日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月5日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １０月マネタリーベース（日銀） - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1030 ９月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 １０年利付国債の入札発行 - 1100 自民党議連「アベノミクスを成功させる会」 - 1130 黒田日銀総裁講演 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1245 １０年利付国債の入札結果 - 1430 アサヒビール 年末に向けた営業戦略説明会 - 1515 １０年利付国債の第II日価格競争入札結果 - ●決算 伊藤忠、トヨタ、サントリー食品 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ●海外分● ◇指標 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Sep 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:30 米貿易収支（商務省） Sep 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米製造業新規受注（商務省） Sep 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Sep ◇イベント 米中間選挙 ◇休場 インド ◇決算予定 Alibaba ５日（水） ●海外分● ◇指標 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Oct 04:00 インドネシア：ＧＤＰ Q3 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Oct 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Sep 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct ◇イベント 英中銀金融政策委員会（６日まで） 07:30 タイ：中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ペルー・リマ） 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp