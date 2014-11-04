〔表〕米4週間物ＴＢ入札、最高落札利回りは0.035％＝財務省

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［ワシントン ４日 ロイター］ - 米財務省が発表した４週間物財務省短期証券（ Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.035％ 平均落札利回り 0.025％ 最低落札利回り 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.035％ 落札価格 99.997278 最高利回り落札比率 22.12％ カバー（応札倍率） 4.02倍 （以下の単位はドル） 落札総額 36,002,590,400 応札総額 144,895,390,400 競争入札 35,744,424,400 非競争入札 258,166,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年11月06日 償還日 2014年12月04日 ＣＵＳＩＰ番号 912796EG0
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