米金融・債券市場＝利回り低下、欧州めぐる懸念や原油安で

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時09分 101*14.00=3.0510% 前営業日終盤 101*04.00=3.0670% 10年債 米東部時間16時09分 100*10.00=2.3389% 前営業日終盤 100*08.00=2.3460% 5年債 米東部時間16時08分 99*12.00=1.6310% 前営業日終盤 99*12.00=1.6309% 2年債 米東部時間14時56分 99*23.00=0.5175% 前営業日終盤 99*23.00=0.5173% 4日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。ユーロ圏の成長率見通し引き下げ を受け、米債への投資妙味が高まった。 ユーロ圏域内の中銀総裁が5日にドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の運営スタイル について不満を表明するとのロイターの報道を受け、ECBが追加緩和の実施に踏み切れ るかどうか疑念も高まった。 原油価格の下落も、米債利回りを下押しした。北海ブレント原油先物 は一時 、2010年10月以来の安値をつけた。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32高、利回りは2.333%。一 時、2.303%まで低下した。 Tボンド先物12月限 は6/32高の141─8/32。 Tノート先物12月限 は0.50/32高の126─9/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.25)