UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、欧州めぐる懸念や原油安で

(表のプライスを更新します。) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*15.00=3.0494% 前営業日終盤 101*04.00=3.0670% 10年債 米東部時間16時56分 100*11.00=2.3353% 前営業日終盤 100*08.00=2.3460% 5年債 米東部時間17時05分 99*12.50=1.6277% 前営業日終盤 99*12.00=1.6309% 2年債 米東部時間16時59分 99*23.00=0.5175% 前営業日終盤 99*23.00=0.5173% 4日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。ユーロ圏の成長率見通し引き下げ を受け、米債への投資妙味が高まった。 ユーロ圏域内の中銀総裁が5日にドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の運営スタイル について不満を表明するとのロイターの報道を受け、ECBが追加緩和の実施に踏み切れ るかどうか疑念も高まった。 原油価格の下落も、米債利回りを下押しした。サウジアラビアが米国向け原油販売価 格を引き下げたことを嫌気し、北海ブレント原油先物 は一時、2010年10月 以来の安値をつけた。 終盤の取引で、指標10年債 は4/32高、利回りは2.333%。一 時、2.303%まで低下した。 朝方発表された9月の米貿易統計は、赤字が7.6%増の430億3000万ドルと 、予想外に拡大。これを受け、3.5%増となった第3・四半期の米国内総生産(GDP )速報値が下方修正される確率が高まり、米連邦準備理事会(FRB)が2015年中に 利上げを実施しない可能性が出てきた。 エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は「欧州発のニュー スが幾分マイナス材料だったことに加え、米国をめぐるニュースも弱めだった」と指摘し た。 4日投開票の中間選挙をめぐる警戒感も、安全資産とされる米債買いを後押しした。 ただ、社債の発行が活発となっていることは米債買いにやや歯止めをかけた。トムソ ン・ロイター傘下のIFRによると、社債の発行規模は11月に1100億ドルの大台を 超える見通し。 欧州委員会は4日発表した秋季経済予測で、ユーロ圏の成長率について、2014年 が0.8%、15年1.1%、16年1.7%と予想。15年の成長率を1.7%として いた春季予測に比べて、景気回復が遅れる見通しとなった。 Tボンド先物12月限 は6/32高の141─8/32。 Tノート先物12月限 は0.50/32高の126─9/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.25)