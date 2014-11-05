6日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月6日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６，７日分） - 1020 国庫短期証券の入札発行 - 1020 国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 ５年利付国債（１１月債)の発行予定額等 - 1235 国庫短期証券の入札結果 - 1400 ９月景気動向指数 - ●決算 ヤマダ電機、東レ、味の素、スズキ、タカタ、ニコン ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ●海外分● ◇指標 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Oct 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Sep 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct ◇イベント 英中銀金融政策委員会（６日まで） 07:30 タイ：中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ペルー・リマ） 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp １１月６日（木） ●海外分● ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Oct 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Sep 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Nov 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 10:00 マレーシア：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルＦＲＢ理事が講演 会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 ◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co Nov 06 Lenovo Group 0992.HK 6-mth results