再送-イベントダイアリー

(体裁を整えました) [5日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Wednesday, 05 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1430 アサヒビール 年末に向けた営業戦略説明会 1515 10年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 英中銀金融政策委員会(6日まで) 07:30 タイ:中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演(ペルー・リマ) 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 ◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp Thursday, 06 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨(10月6,7日分) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 5年利付国債(11月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 9月景気動向指数 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) 10:00 マレーシア:中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) 12:45 ECB理事会(金利発表) 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルFRB理事が講演 会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 ◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co Nov 06 Lenovo Group 0992.HK 6-mth results Friday, 07 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント EU財務相理事会(ブリュッセル) APEC閣僚会議(北京、8日まで) 00:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 15:15 イエレン米FRB議長が仏中銀主催シンポジウムで講演(パリ) 「Central Banking: 'The Way Forward?」 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 19:30 タルーロ米FRB理事がシンポジウムで講演 Saturday, 08 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント APEC閣僚会議(北京、最終日) Monday, 10 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント APEC首脳会議(北京)11日まで 18:00 米財務省3年債入札 22:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 Tuesday, 11 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 10月景気ウォッチャー調査(内閣府) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(10月中:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 30年利付国債の入札発行 1030 20年利付国債(11月債)の発行予定額等 1245 30年利付国債の入札結果 1400 10月消費動向調査(内閣府) 1500 10月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント APEC首脳会議(北京)最終日 ◇休場 米:ベテランズデー(債券市場は休場) Wednesday, 12 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 9月第3次産業活動指数(経済産業省) ●海外分● ◇イベント 08:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演(ロンドン) 18:00 米財務省10年債入札 ◇決算予定 Nov 12 Tencent Holdings 0700.HK 9-mth results 12 Nov AMC Q1 2015 Cisco Systems Inc Thursday, 13 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0830 11月ロイター短観 0850 9月機械受注(内閣府) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 5年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 5年利付国債の入札結果 1330 9月鉱工業生産確報(経産省) 1515 5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント インドネシア:中銀金利発表 Nov 韓国:中銀金利発表 Nov G20財務相会議(豪ブリスベーン、15日まで) 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 18:00 米財務省30年債入札 ◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Friday, 14 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 11月ロイター企業調査 1530 10月投信概況 ◇イベント 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 Saturday, 15 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント G20首脳会議(豪ブリスベーン 16日まで) Sunday, 16 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント G20首脳会議(豪ブリスベーン 最終日) Monday, 17 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 7─9月期GDP1次速報(内閣府) ●海外分● ◇イベント 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ Tuesday, 18 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合1日目 Wednesday, 19 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 日銀金融政策決定会合2日目 ●海外分● ◇イベント 19:00 10月28─29日の米FOMC議事要旨発表 Thursday, 20 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 10月貿易統計(財務省) Friday, 21 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「 取引開始前」です。