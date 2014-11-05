再送-イベントダイアリー

(体裁を整えました) ［５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Wednesday, 05 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1430 アサヒビール 年末に向けた営業戦略説明会 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 英中銀金融政策委員会（６日まで） 07:30 タイ：中銀金利発表 13:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演 「Committing to Financial Stability」 14:15 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ペルー・リマ） 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇決算予定 05 Nov AMC Q1 2015 News Corp Thursday, 06 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６,７日分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 ９月景気動向指数 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 10:00 マレーシア：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルＦＲＢ理事が講演 会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 ◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co Nov 06 Lenovo Group 0992.HK 6-mth results Friday, 07 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ＡＰＥＣ閣僚会議（北京、８日まで） 00:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 15:15 イエレン米ＦＲＢ議長が仏中銀主催シンポジウムで講演（パリ） 「Central Banking: 'The Way Forward?」 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 19:30 タルーロ米ＦＲＢ理事がシンポジウムで講演 Saturday, 08 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ閣僚会議（北京、最終日） Monday, 10 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（北京）１１日まで 18:00 米財務省３年債入札 22:10 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 Tuesday, 11 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 10月景気ウォッチャー調査（内閣府） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債(１１月債)の発行予定額等 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 10月消費動向調査(内閣府） 1500 10月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント ＡＰＥＣ首脳会議（北京）最終日 ◇休場 米：ベテランズデー（債券市場は休場） Wednesday, 12 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 9月第３次産業活動指数（経済産業省） ●海外分● ◇イベント 08:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） 18:00 米財務省１０年債入札 ◇決算予定 Nov 12 Tencent Holdings 0700.HK 9-mth results 12 Nov AMC Q1 2015 Cisco Systems Inc Thursday, 13 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0830 11月ロイター短観 0850 9月機械受注（内閣府） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 9月鉱工業生産確報（経産省） 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 Nov 韓国：中銀金利発表 Nov Ｇ２０財務相会議（豪ブリスベーン、１５日まで） 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 18:00 米財務省３０年債入札 ◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Friday, 14 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0700 11月ロイター企業調査 1530 10月投信概況 ◇イベント 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 Saturday, 15 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン １６日まで） Sunday, 16 November, 2014---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン 最終日） Monday, 17 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 ７─９月期ＧＤＰ１次速報（内閣府） ●海外分● ◇イベント 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ Tuesday, 18 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合１日目 Wednesday, 19 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 日銀金融政策決定会合２日目 ●海外分● ◇イベント 19:00 １０月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 20 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● 0850 １０月貿易統計（財務省） Friday, 21 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「 取引開始前」です。