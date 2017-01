アジア通貨動向（5日）＝インドネシアルピア下落、ＧＤＰが5年ぶりの低い伸び

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨市場ではインドネシアルピ ア が下落。第3・四半期の国内総生産(GDP)が5年ぶりの低い伸びとなったこ とが嫌気されている。 その他のアジア通貨も、ドルが主要通貨に対して上昇していることを受け、総じて軟 調。 第3・四半期のインドネシアGDP伸び率は前年同期比5.01%となり、市場予想 の5.10%を下回った。ルピアはGDP発表前、一時0.3%高の1ドル=1万207 5ルピアまで値上がりしていた。市場では、GDP統計を受けて国内金利に低下圧力がか かると予想する声が出ている。 韓国ウォン も下落。円安を受けて、介入警戒感が浮上している。ウォンは 対円で6年ぶりの高値付近。 フィリピンペソ は上昇。10月のフィリピンのインフレ率が4.3%と、 市場予想の4.2%を上回ったことが背景。 ただ、フィリピン中央銀行のテタンコ総裁は、物価上昇率の鈍化と流動性縮小で引き 締めサイクルを停止する余地があると発言しており、市場では今後一段の上昇は見込めな いとの声が出ている。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.94 113.60 -0.30 Sing dlr 1.2903 1.2889 -0.11 Taiwan dlr 30.489 30.538 +0.16 Korean won 1080.04 1076.50 -0.33 Baht 32.71 32.67 -0.11 Peso 44.89 44.92 +0.07 Rupiah 12110.00 12105.00 -0.04 Rupee 61.36 61.40 +0.07 Ringgit 3.3355 3.3295 -0.18 Yuan 6.1116 6.1152 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.94 105.28 -7.60 Sing dlr 1.2903 1.2632 -2.10 Taiwan dlr 30.489 29.950 -1.77 Korean won 1080.04 1055.40 -2.28 Baht 32.71 32.86 +0.47 Peso 44.89 44.40 -1.09 Rupiah 12110.00 12160.00 +0.41 Rupee 61.36 61.80 +0.73 Ringgit 3.3355 3.2755 -1.80 Yuan 6.1116 6.0539 -0.94