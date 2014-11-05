中国・香港株式市場・大引け＝中国下落、利食い売り優勢　電力株は高い

［上海 ５日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2420.396 10.281安 2016.6億元（上海Ａ株） 高値 2434.363 安値 2415.502 前場終値 2418.844 11.833安 1206.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 2432.169 1.492高 前営業日終値 2430.677 0.645高 2262.7億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23723.58 122.08安 359.1億香港ドル 寄り付き 23846.84 1.18高 前営業日終値 23845.66 70.31安 708.5億香港ドル 中国株式市場は利食い売り優勢となり、下落して取引を終えた。ただ、超高電圧（Ｕ ＨＶ）電力プロジェクトに着手したとする国有送電会社・国家電網公司の発表を受け、エ ネルギー関連株が上昇し、下値を支えた。 上海総合指数 は１０．２８１ポイント（０．４２％）安の２４２０．３９６ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は９．７２４ポイント （０．３９％）安の２５０３．４４８。 中国市場では、前日に大幅上昇した海運株の下げが目立った。中海海盛 は３．４％安、中遠航運（ＣＯＳＣＯシッピング） は４．０％安。 電力株の深セン能源 は値幅制限いっぱいの１０％高、桂東電力<600310.S S>が７．７％高。 ＊香港株式市場に関するリポートを追加した記事はこの後送信します。新しい記事 は見出しに「UPDATE｣と表示します。