UPDATE 1-タイ中銀、5会合連続で金利据え置き　必要なら利下げの用意

* タイ中銀、5会合連続で政策金利据え置き

* 金利据え置きは6対1で決定 1人が利下げを主張

* 必要が生じれば利下げの用意 次回会合で成長率予想引き下げへ (内容を追加しました)

[バンコク 5日 ロイター] - タイ中央銀行は5日、政策金利を市場の予想通り2.0%に据え置いた。ただし、経済の低迷を踏まえ、必要が生じれば利下げする余地はあると表明した。

政策金利の据え置きは5会合連続。今回は6対1で決定した。1人は利下げを主張した。

金融政策委員会は声明で「2015年も持続的な景気回復を予想する。現行の金融政策は十分緩和的で、現下の景気回復を阻害しないとみられる」と表明した。

委員会のMathee Supapongse氏は会見で、日銀の追加緩和決定による深刻な影響は予想していないと述べ、いかなる影響にも対応する手段は確保していると説明した。

中銀は、企業活動を支援する狙いで3月に政策金利を25ベーシスポイント(bp)引き下げ、現在の2%とした。タイは、政治的対立に端を発した社会の混乱が長期化し経済も打撃を受けた。第2・四半期(4─6月)はプラス成長を達成し2四半期連続のマイナス成長は回避したものの、上半期(1─6月)は0.1%のマイナス成長だ。

最近の経済指標は強弱まちまちで、輸出には回復がみられるが、製造業生産や自動車販売は減少が続く。

中銀は来月の会合で2014年と15年の成長率予想を引き下げる見込みを示した。現在の予想は14年が1.5%、15年は4.8%。

中銀の据え置き決定を受け、通貨バーツは対ドルで下落し6月3日以来の安値を付けた。

2007年以降の政策金利の推移:

Nov. 5, 2014 2.00 Sep. 17, 2014 2.00 Aug. 6, 2014 2.00 June 18, 2014 2.00 Apr. 23, 2014 2.00 Mar. 12, 2014 2.00 Jan. 22, 2014 2.25 Nov. 27, 2013 2.25 Oct. 16, 2013 2.50 Aug. 21, 2013 2.50 July 10, 2013 2.50 May 29, 2013 2.50 Apr. 3, 2013 2.75 Feb. 20, 2013 2.75 Jan. 9, 2013 2.75 Nov. 28, 2012 2.75 Oct. 17, 2012 2.75 Sep. 5, 2012 3.00 July 25, 2012 3.00 June 13, 2012 3.00 May 2, 2012 3.00 Mar. 21, 2012 3.00 Jan. 25, 2012 3.00 Nov. 30, 2011 3.25 Oct. 19, 2011 3.50 Aug. 24, 2011 3.50 July 13, 2011 3.25 June 1, 2011 3.00 Apr. 20, 2011 2.75 Mar. 9, 2011 2.50 Jan. 12, 2011 2.25 Dec. 1, 2010 2.00 Aug. 25, 2010 1.75 July 14, 2010 1.50 Apr. 8, 2009 1.25 Feb. 25, 2009 1.50 Jan. 14, 2009 2.00 Dec. 3, 2008 2.75 Aug. 27, 2008 3.75 July 16, 2008 3.50 July 18, 2007 3.25 May 23, 2007 3.50 Apr. 11, 2007 4.00 Feb. 28, 2007 4.50 Jan. 17, 2007 4.75