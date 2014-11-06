7日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月7日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 エラン がマザーズに（公開価格1750円） 0825 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1300 日本：政府税調 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●決算 三菱商事、三越伊勢丹ＨＤ、ＮＴＴ、国際帝石、パイオニア、オリンパス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（木） ●海外分● ◇指標 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Sep 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Sep 10:00 マレーシア：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Nov 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 ◇イベント ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 10:00 ＯＥＣＤ主要国経済見通し 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルＦＲＢ理事が講演 会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 ◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co Nov 06 Lenovo Group 0992.HK 6-mth results ７日（金） ●海外分● ◇指標 07Nov 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Sep 07Nov 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Sep 07Nov 07:45 仏貿易収支（税関） Sep 07Nov 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Sep 07Nov 09:30 英貿易収支（国立統計局） Sep 07Nov 13:30 米雇用統計（労働省） Oct 07Nov 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Sep ◇イベント ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ＡＰＥＣ閣僚会議（北京、８日まで） 00:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 00:30 豪中銀の金融政策に関する四半期報告 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（パリ） 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 15:15 イエレン米ＦＲＢ議長が仏中銀主催シンポジウムで講演（パリ） 「Central Banking: 'The Way Forward?」 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 19:30 タルーロ米ＦＲＢ理事がシンポジウムで講演