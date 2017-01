7日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月7日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 エラン がマザーズに(公開価格1750円) 0825 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1030 日本:流動性供給入札 - 1245 日本:流動性供給入札結果 - 1300 日本:政府税調 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - ●決算 三菱商事、三越伊勢丹HD、NTT、国際帝石、パイオニア、オリンパス ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 6日(木) ●海外分● ◇指標 07:00 独鉱工業受注(経済技術省) Sep 09:30 英鉱工業生産(国立統計局) Sep 10:00 マレーシア:中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Nov 12:30 米企業人員削減数(チャレンジャー社) Oct 12:45 ECB理事会(金利発表) Nov 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 ◇イベント ユーロ圏財務相会合(ブリュッセル) 10:00 OECD主要国経済見通し 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) 12:45 ECB理事会(金利発表) 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁があいさつ・パウエルFRB理事が講演 会合名「The New International Financial System: Analyzing the Cumulative Impact of Regulatory Reform」 ◇休場 インド ◇決算予定 06 Nov AMC Q4 2014 Walt Disney Co Nov 06 Lenovo Group 0992.HK 6-mth results 7日(金) ●海外分● ◇指標 07Nov 07:00 独鉱工業生産(経済技術省) Sep 07Nov 07:00 独貿易収支(連邦統計庁) Sep 07Nov 07:45 仏貿易収支(税関) Sep 07Nov 07:45 仏鉱工業生産(INSEE) Sep 07Nov 09:30 英貿易収支(国立統計局) Sep 07Nov 13:30 米雇用統計(労働省) Oct 07Nov 20:00 米消費者信用残高(FRB) Sep ◇イベント EU財務相理事会(ブリュッセル) APEC閣僚会議(北京、8日まで) 00:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「Federal Reserve Communications and Forward Guidance」 00:30 豪中銀の金融政策に関する四半期報告 13:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加(パリ) 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシンポジウムであいさつ 15:15 イエレン米FRB議長が仏中銀主催シンポジウムで講演(パリ) 「Central Banking: 'The Way Forward?」 18:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ 19:30 タルーロ米FRB理事がシンポジウムで講演