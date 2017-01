アジア通貨動向（6日）＝ウォンが1年2カ月ぶり安値、円安で通貨安競争の懸念

[シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア通貨市場では、韓国ウォンKRW= が1年2カ月ぶりの安値を付けた。韓国の企画財政省高官が、円安を受け、ウォン相場 を円に合わせて制御する方針を示したとの聯合ニュースの報道が背景。 同省幹部は前日、ロイターに対し、ドル/ウォン相場が他の国際為替レートから過度 にかい離しないよう制御する方針を示していた。 ウォンは対ドル一時1.2%下落し、1ドル=1096.8ウォンと、2013年9 月6日以来の安値をつけた。対円 では朝方の高値から押し戻された。 アナリストは1ドル=1100─1105ウォンまで下落すると予測している。 インドネシアルピア は企業のドル需要で下落。ただ、介入警戒感から下げ渋 る展開となっている。 マレーシアリンギ は上昇。市場筋によると、中銀がリンギ買い介入を実施し ている。リンギは一時、前日つけた2月4日以来の安値である1ドル=3.3450リン ギまで下落していた。 ロイター調査によると、マレーシア中銀はこの日の理事会で政策金利を据え置く見通 し。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.73 114.65 -0.07 Sing dlr 1.2938 1.2936 -0.02 Taiwan dlr 30.604 30.602 -0.01 Korean won 1090.10 1083.60 -0.60 Baht 32.79 32.85 +0.20 Peso 45.09 44.97 -0.26 Rupiah 12160.00 12140.00 -0.16 *Rupee 61.41 61.41 +0.00 Ringgit 3.3355 3.3455 +0.30 Yuan 6.1140 6.1146 +0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.73 105.28 -8.24 Sing dlr 1.2938 1.2632 -2.37 Taiwan dlr 30.604 29.950 -2.14 Korean won 1090.10 1055.40 -3.18 Baht 32.79 32.86 +0.23 Peso 45.09 44.40 -1.53 Rupiah 12160.00 12160.00 +0.00 Rupee 61.41 61.80 +0.64 Ringgit 3.3355 3.2755 -1.80 Yuan 6.1140 6.0539 -0.98 * インドは休場。